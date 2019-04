Největší letadlo světa poprvé vzlétlo. Mají z něj startovat rakety do vesmíru

Největší letadlo na světě, které vyvinula americká společnost Stratolaunch Systems, absolvovalo v sobotu nad Mohavskou pouští v Kalifornii první zkušební let. Během dvouapůlhodinového testu letoun dosáhl výšky 5182 metrů a rychlosti 304 kilometrů za hodinu. Letadlo, které má rozpětí křídel 117 metrů, by mělo v budoucnu fungovat jako nosič raket do vesmíru.