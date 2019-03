Japonsko představilo ekologické vozidlo pro průzkum Měsíce

Prezident agentury Hiroši Jamakawa uvedl, že se JAXA jednak snaží zapojovat do řady mezinárodních projektů, navíc nabízí svou špičkovou technologii ostatním. „Chceme přispívat pomocí vynikajících japonských technologií a potenciálně tak pomáhat ke vzniku dalších benefitů, které by mohly vznikat formou spin-offů.“

Tím, že se k projektu připojila Toyota, získala podle Jamakawy agentura obrovské sebevědomí: „Řízená vozítka budou důležitou součástí v detailním průzkumu měsíčního povrchu. A právě na to bychom rádi soustředili technologické schopnosti naší země.“ Vůz by měl být poháněný technologií palivových článků, bude tedy přímo přeměňovat chemickou energii paliva na elektřinu.

Japonci by rádi byli schopní dostat toto vozidlo na oběžnou dráhu do roku 2029. Ještě nemají plán, jakou raketu na to použít – rádi by ji vyslali v rámci nějakého mezinárodního projektu. Také samotný vůz je zatím jen ve fázi konceptu, jde totiž o značně složitý projekt. Většina běžných pravidel pro vývoj automobilů se nebude dát použít – kvůli nižší gravitaci, nepřítomnosti vzduchu a také nutnosti mít prostory pro lidskou posádku přetlakované.

Podle vyjádření JAXA bude problémem také terén, který je na Měsíci velmi různorodý a pro dopravní prostředek s koly jen těžko překonatelný. Povrch se skládá z kráterů, kamení, hor i skal. Navíc je na něm silná radiace a také extrémní teplotní podmínky.

Pro automobilový průmysl je to ale nejen příležitost otevřít úplně nový segment, který se může už brzy ukázat velmi lukrativním, ale také skvělá reklama. A samozřejmě možnost pracovat na technologii palivových článků, které se už nyní začínají i na Zemi používat jako jedna z náhrad fosilních paliv.