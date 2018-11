Rysy v Beskydech ohrožuje jejich vzájemné křížení. Mají na tom vinu i pytláci

Populaci rysa ostrovida v Beskydech ohrožuje podle odborníků křížení mezi příbuznými jedinci. Může za to pytláctví i to, že vhodná území pro výskyt této šelmy jsou hodně roztříštěná. Uvedl to expert na velké šelmy Miroslav Kutal z Hnutí Duha. Výsledky genetického monitoringu ochránců přírody zveřejnili v prestižním vědeckém časopise Heredity.