Bakterie na dně oceánu umí pohlcovat oxid uhličitý. Tvoří z něj biomasu, překvapilo výzkumníky

Pokud by výsledky studie platily globálně pro všechny oceány, mohlo by to znamenat, že na biomasu se každoročně změní 200 milionů tun CO 2 . „To by odpovídalo přibližně deseti procentům CO 2 , které oceány každý rok odstraní,“ dodal Sweetman s tím, že z toho důvodu by se mohlo jednat o důležitou část hlubokomořského koloběhu uhlíku.

Sweetman v současnosti vede další projekt, který chce nové poznatky rozšířit a zjistit, jaké širší dopady by narušení tohoto ekosystému mohlo mít na klima. „Potřebujeme tento proces prozkoumat detailněji,“ řekl.