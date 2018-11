Nepálu se nebývale daří zachraňovat své tygry. Pomohly technologie

Planiny v jižní části Nepálu, kde je pět národních parků, byly rozděleny na parcely, z nichž každá byla vybavena přístroji se snímači pohybu a změny teploty. Někdy bylo zapotřebí sednout na slony, aby bylo možné kamery v hloubi džungle umístit. „Bylo to obtížné a také nebezpečné,“ vysvětluje ředitel oddělení ochrany fauny v nepálských národních parcích Man Bahádur Kadka.

Dříve nepálským tygrům hrozilo vyhynutí. V roce 2009 jich v zemi zbývalo jen, zatímco nyní jde odospělých šelem. Zjistili to ochránci přírody, kteří v terénu na jihovýchodě země u hranic s Indií ukryli více než 3200 fotopastí, aby zvířata fotografovaly.

„Začali jsme tedy fotografie analyzovat. Stejně jako je tomu u nás s otisky prstů, tak i tygři mají jedinečné rýhování. Neexistují dva stejní,“ vysvětluje Kadka.

Podle expertů je klíčem k zachování tygrů v Nepálu to, že do jejich ochrany je zapojeno obyvatelstvo. Místní by si totiž mohli vydělat tisíce dolarů, kdyby tygra nelegálně ulovili.

Šlechta tygry nevylovila, pytláci málem ano

Před sto lety byly husté nepálské džungle loveckým terénem představitelů království a vysocí britští úředníci, kteří v Nepálu pobývali, si přijížděli královského bengálského tygra ulovit. V roce 1900 tak v oblasti podle odhadů žilo přibližně sto tisíc tygrů, zatímco v roce 2010 už to bylo pouze 3200. Jednalo se o nejnižší zaznamenaný počet.

V Nepálu výrazně klesl počet těchto šelem koncem občanské války (1996–2006), z níž těžili pytláci; po tygřích orgánech totiž baží především Čína, kde se používají v tradičním léčitelství. V roce 2009 proto vláda najala stovky mladých dobrovolníků, aby střežili národní parky a hlídkovali, zda někdo nepytlačí.

„Tygři jsou naše bohatství, musíme je chránit,“ říká dvaadvacetiletá Sandžu Parijárová, která se do tohoto programu zapojila jako velmi mladá. Vyzbrojena tyčí odchází pravidelně do džungle hledat nastražené pasti.