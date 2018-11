Tajemství vikinského úspěchu? Ovládli jako první průmyslové zpracování dehtu

Vikingové byli válečníci i nájezdníci, kteří od 8. století vyráželi na dlouhých veslicích s plachtami a nízkým ponorem do Evropy. Jejich lodě jim umožňovaly jak poměrně bezpečnou plavbu po moři, tak i pronikání ústím řek do vnitrozemí a tedy plenění míst, kde na nájezdy nebyli připravení.

Díky mobilitě byli schopní ovládnout do 11. století části Británie, usadili se na Islandu, v Grónsku a dokonce i v Americe. Podařilo se jim dostat do Ruska, ale také do Středozemního moře – až do Asie. Využívali k tomu jak tehdejší klimaticky příznivé doby, která umožnila efektivnější zemědělství (a zvýšila tam počet možných válečníků), ale také technologického pokroku.