Pozlacená krabice od bot na oběžné dráze. Před 40 lety se do vesmíru dostala první československá družice Magion 1

Všechny družice Magion byly vypouštěny jako „kolegyně“ jiných satelitů (sovětských, respektive ruských) z ruského kosmodromu Pleseck. Magion 1 byl součástí pouze programu Interkosmos , vyslání dalších magionů už bylo začleněno do programů širší mezinárodní spolupráce. Cílem všech pak bylo měřit parametry plazmatu v mag netosféře a ion osféře (odtud název Magion ) a studovat vliv činnosti Slunce na toto prostředí.

Magion 1 vypadal jako krabice od bot, z níž trčely anténky. Československo se díky němu stalo 15. zemí světa, která vyslala do vesmíru svou družici. Už předtím ale létaly na oběžné dráze sovětské družice s československými přístroji.

„Družice byla určena k příjmu hvizdů, což jsou přírodní signály, které vznikají při výboji blesku na jižní polokouli. Postupem doby, než se dostanou k nám po magnetické silokřivce, se signál zdeformuje. Podle toho se dá zjistit, kudy se ten signál šířil. Hvizdy putují kolem země magnetosférou. Podstatou měření bylo měření signálů na subdružici i na hlavní družici – to byl světový unikát. Dají se tak rozlišit časové a prostorové signály,“ popsal její smysl její hlavní konstruktér Jaroslav Vojta.

A zatímco z československých a českých družic vyslaných do vesmíru už žádná aktivní není, funguje v současnosti na oběžné dráze Země přes 4800 satelitů. Nejvíce z nich jich tam mají USA, další místa patří Rusku a Číně. Jen roku 2017 bylo do vesmíru vysláno 453 umělých družic. Jako první vyslal družici do vesmíru v roce 1957 Sovětský svaz (Sputnik 1) a od té doby ho následovala více než šedesátka zemí.