Změna klimatu ohrožuje Středomoří. Zaplavení hrozí desítkám nejslavnějších památek UNESCO

Možnosti řešení jsou jen omezené a navíc značně finančně náročné. Některé menší památky bude zřejmě třeba, chtějí-li je lidé zachránit, přesunout do míst, která jsou vzdálenější od moře a leží výš od jeho hladiny. To je ale nemožné pro větší archeologická naleziště nebo dokonce celá městská centra – jako jsou právě Benátky.

Autoři práce doporučují oblastem, jimž toto riziko hrozí, aby s pokusem na adaptaci rozhodně nečekaly dalších osmdesát let, řada z nich je totiž ohrožená už v současné době. Analýza prokázala, že ohroženo je již 37 z míst zranitelných mořem a 42 z míst zranitelných erozí. Míra tohoto ohrožení je samozřejmě zatím výrazně nižší než na konci století, ale existuje a je jen otázkou času, jak rychle se projeví.

Vědci analyzovali 49 těchto nízko položených oblastí ležících u pobřeží Středozemního moře a konstatovali, že 40 z nich, tedy osmdesát procent, bude do konce století vystaveno výrazně zvýšené hladině moře, zejména při bouřích. Měly by překračovat úroveň stoleté vody. Další ohrožení těchto historicky a kulturně nejdůležitějších míst Evropy, Asie a Afriky bude představovat eroze pobřeží, té bude podle výše uvedené studie vystaveno dokonce 46 ze 49 míst.

Dalším řešením, které autoři studie doporučují, jsou hráze, které by lépe místa osídlená lidmi bránily před dopadem zvyšujících se hladin oceánů. Někde ale bude potřeba sáhnout po ještě dražších a extrémnějších metodách. Například Benátky nyní staví za částku kolem šesti miliard euro (za tuto cenu by se v Česku vybudovalo přibližně 20 krajských nemocnic) sérii vrat v moři, které by mohly město zcela izolovat od laguny při extrémně vysokém přílivu.

Proč je tak důležitá ochrana památek

Jako světové dědictví se označují nejrůznější kulturní a přírodní památky po celém světě, které byly pro svou unikátnost vybrány organizací UNESCO a přijaty na tzv. „seznam světového dědictví“. Na tomto seznamu se nacházejí nejrůznější budovy, hory, jezera, národní parky i celá města. Podle Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z roku 1972 jsou smluvní státy, na jejichž území se dané památky nachází, zavázány jejich ochranou.