Pěstování tabáku škodí přírodě. Umírají kvůli němu lesy, ničí oceány, varuje WHO

Ani to ale ještě není všechno: používání chemikálií pro pěstování tabáku má přímý dopad na zdraví zemědělců – z nich je přitom šedesát až sedmdesát procent žen. Zejména v chudších zemích to je problém, protože právě tam se stále ještě používají některé agresivní chemické látky, které jsou jinde už dávno zakázané.

Největšími producenty tabáku jsou Brazílie, Čína a Indie. Hlavní problém podle WHO spočívá v tom, že se rostlina pěstuje jako monokultura, její pěstování se nestřídá s pěstováním jiných plodin. To znamená, že jak půda, tak i samotné rostliny jsou velmi slabé – a aby přežily, je potřeba velkého množství chemikálií a lidské pomoci. Jinak je zničí škůdci nebo choroby.

To podle vědců představuje další příčinu negativního vlivu tabákových plantáží, který by měl lidstvo silně znepokojovat. Tato práce je totiž „důkazem o podstatném a většinou nevratném úbytku stromů a dalších druhů rostlin kvůli pěstování tabáku“.

Filtry, které se do cigaret používají, se vyrábějí z acetátových vláken. Jde tedy sice o materiál přírodní povahy, v této podobě se ale volně nevyskytuje – a přírodě zabere až desítky let, než se velice trvanlivé filtry rozloží.

Ročně se přitom na celé Zemi vyrobí přibližně 5,5 bilionu cigaret. Jen ve Spojených státech je to 300 miliard cigaret – z nich má filtr přibližně 99 procent. Podle vědců, kteří pracují pro zmíněný Cigarette Butt Pollution Project, se nedopalky, a tedy i filtry dostávají kvůli nedisciplinovanosti kuřáků i špatnému systému nakládání s odpadem do volné přírody, velice často i do vody – tedy do jezer, vodních nádrží a do oceánů.

Podle amerických údajů tvoří odpadky spojené s kouřením přibližně až třetinu všeho odpadu nalezeného na amerických plážích.

I když se filtry rozloží, znamená to jen, že látky, které jsou v nich zachycené z cigaret, se tak uvolní do životního prostředí. Podle výsledků vědeckých studií se našly stopy těchto chemických látek v tělech přibližně 70 procent mořských ptáků a 30 procent mořských želv.

Že tyto údaje odpovídají realitě, potvrzuje starší studie Světové zdravotnické organizace WHO, která dává do kontextu údaje o množství vykouřených cigaret a jejich hmotnost. Podle ní tvoří nedopalky třicet až čtyřicet procent množství všeho odpadu, který byl nasbírán při úklidech měst.

„Vzhledem k tomu, že dvacet cigaretových filtrů váží 3,4 gramu, odhadovaný odpad z celosvětové spotřeby cigaret byl v roce 2014 mezi 340 a 680 miliony kilogramů. Toto číslo neobsahuje hmotnost zbytků tabáku a dalších vedlejších produktů kouření,“ uvádí experti WHO.

Kudy vede cesta?

Přestože kuřáků globálně na světě ubývá, v některých oblastech jich naopak lokálně přibývá – jedná se zejména o východní Středomoří a Afriku. Čína je v současné době jak hlavním producentem tabáku, tak i jeho největším konzumentem.