Bombardování za druhé světové války bylo tak silné, že potrhalo horní vrstvy atmosféry

Když vědci studovali záznamy stanic, které měří stav atmosféry, všimli si podivných anomálií – jakýchsi jizev v ionosféře. Geofyzici zkoumali denní záznamy ze stanice Ditton Park v Anglii. Pravidelné měření ionosféry tam probíhalo v letech 1933–1966, což je vůbec nejdelší období, jaké kdo zkoumal. „Dříve si vědci neuvědomili, že tyto záznamy obsahují stopy po samotné válce,“ uvedl Chris Scott, hlavní autor práce zveřejněné v odborném časopise Annales Geophysicae. Jeho tým se zaměřil na záznamy z doby, kdy v letech 1943–1945 britské letectvo bombardovalo německé území. Původně se chtěli sice věnovat německému bombardování Londýna, ale to trvalo půl roku, takže by se v údajích jen těžko rozlišovaly přirozené vlivy od těch způsobených lidmi. Navíc německé letectvo používalo slabší pumy než to britské.

Spojenecké bombardování německých měst bylo silnější a lépe se tedy studovalo. Vědci tak mohli srovnávat data o ionosféře z běžných dnů s těmi, kdy proběhlo 152 spojeneckých náletů. Co se děje v ionosféře V ionosféře sluneční záření koliduje s plynem, který se rozbíjí na elektrony a ionty. Geofyzici si uvědomili, že rázové vlny způsobené explozemi bomb měly dost síly na to, aby dosáhly až do ionosféry, která končí 1000 kilometrů nad zemským povrchem. Tyto vlny horní vrstvy atmosféry dokázaly zahřát a tím je oslabit – důsledkem bylo snížení počtu elektronů v ionosféře. Tento stav vydržel kolem 24 hodin. Autoři práce přiznávají, že nejsou schopní posoudit, jestli to mohlo mít nějaký dopad na lidské zdraví – o ionosféře toho totiž víme stále ještě příliš málo. Tato část atmosféry je ovlivňována sluneční aktivitou z kosmu, ale mají na ni vliv také přírodní jevy na Zemi – například bouřky a další dostatečně silné události. Ionosféra je vždy proměnlivá a je tedy složité ji studovat.