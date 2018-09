Americký implantát vrací ochrnutým schopnost chodit. Česká republika je na tuto technologii připravená

přehrát video Naděje pro ochrnuté

Výsledky zveřejnil prestižní vědecký časopis Nature. „Je to poprvé v této kombinaci. Podobné pokusy už sice byly předtím, nebyly ale tak úspěšné – takže tohle je poprvé, kdy se něco takového podařilo,“ vysvětluje pozadí tohoto úspěchu Jakub Pětioký z Rehabilitačního ústavu Kladruby. Tato metoda je podle něj unikátní v tom, že využívá signály z mozku do míchy, což je vlastně u zdravého člověka standardní proces. Z míchy jsou tyto signály dovedeny prostřednictvím nervů ke svalům. Po úrazu páteře je ale mícha přerušená, takže se signály ke svalům nemohou dostat. Elektronický implantát umožňuje zesílit signál, který jde z mozku směrem k míše; to znamená, že vytvoří mezi přerušenými místy jakýsi most, po němž signál dále probíhá.

Video of Supplementary Movie One

Nová metoda je podle českého experta drahá, nejvíce peněz stojí samotný operační zákrok. Čeští vědci jsou na příchod této technologie ale podle něj připravení: „Teoreticky jsme na to připraveni, vybaveni, nicméně aby se ukázalo, že to je bezpečné a že přínos pro pacienta převáží rizika, musí se ještě provést testování na desítkách a stovkách pacientů, ale je to dobrá zpráva,“ říká Jakub Pětioký. Nejde o běžnou léčbu Pětioký upozorňuje, že se jedná stále ještě o experimentální studii, není to tedy léčba určená k běžné terapii. Ve studii byl nejdříve použit stimulátor bolesti. Američtí lékaři tedy použili zařízení, které už bylo vyrobeno dříve k jiným účelům, a jen ho aplikovali jinak. „Tyto stimulátory se používají i v Česku, u českých pacientů, můžeme použít i jiný typ stimulátorů, nicméně nikdy se to nepoužilo k tomuto typu zákroku,“ popsal Pětioký. Český expert věří, že je to velmi pozitivní zpráva, konečně jde totiž o pokus, který ověřil, že je něco podobného možné. Aby se ale technika z tohoto ojedinělého experimentu dostala do běžného použití, bude to trvat ještě řadu let, upozorňuje odborník. „Pozitivní zpráva ale je, že to jde – a teď je potřeba dál bádat.“

Součástí léčby lidí s ochrnutím je vždy doprovodná rehabilitace. Jedná se o intenzivní proces, který kombinuje prvky tradiční rehabilitace, tedy manuální terapie, posilování, využití robotických systémů, senzorických systémů a elektrostimulace na svaly. Tato nová metoda je oproti těm starším unikátní především v tom, že stimuluje nervy, a ne svaly. Vycvičit svaly na nohou třeba dva roky po úrazu je podle Pětiokého velice náročný proces: „Představte si dva roky po úraze – dva roky vlastně nechodíte. Říká se, že pokud pacient leží 14 dní na lůžku a postaví se, tak má sám problémy se stabilitou, člověk je nešikovnější.“ Takových případů je přitom v České republice značné množství – úraz páteře utrpí asi 200–300 lidí za rok, toto číslo je poměrně stabilní a moc se nemění. Mnohostranná léčba Nový objev by mohl pomoci nejen ochrnutým lidem, jeho dopad by mohl být mnohem rozsáhlejší. „V podstatě by se dal použít i u dalších pacientů s různými neuromuskulárními onemocněními nebo u pacientů po periferním poškození, kdy nefunguje jen sval na končetině. Ale jsou to zatím experimentální studie. My jsme schopni v současné době stimulovat sval, unikátní je, že to probíhalo přes implantát na páteři,“ dodává Jakub Pětioký. Rehabilitační jednotka, kde v Kladrubech pracuje, má 40 pacientů. Používají se tam ty nejmodernější existující technologie – včetně exoskeletonu. Ale využívají také tradiční postupy včetně elektrostimulací. „Teoreticky jsme schopni člověka postavit – i takového, který nebyl schopný chodit. Je to terapeutické chození, není to určeno k běžnému fungování,“ konstatuje Pětioký.