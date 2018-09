USA otevírají cestu k návratu nadzvukových letadel. Byla hlučná a prodělečná, ale extrémně rychlá

Do konce roku 2019 by měla být vytvořena nová pravidla pro firmy, které budou chtít vyvíjet nadzvuková letadla. Předpisy upravující lety nadzvukovými letadly by měly začít platit do konce roku 2020.

Různé firmy již sázejí na návrat komerčních nadzvukových letadel. Denverská firma Boom Supersonic vyvíjí letadlo o rychlosti 2335 kilometrů v hodině s 55 sedadly, které by mohlo uletět trasu z Washingtonu do Londýna za tři a půl hodiny. Menší testovací letadlo XB-1 nedávno dokončilo testy ve větrném tunelu a vzlétnout by mělo v příštím roce. Firma uvádí, že plánuje mít připravené nové letadlo pro komerční provoz do roku 2023.