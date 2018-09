Vyhubili lidé obří ptáky na Madagaskaru? Objev naznačuje, že spolu člověk a aepyornis mohli žít tisíciletí

Na kostech aepyornise vědci našli při podrobné analýze stopy po lidských nástrojích – s největší pravděpodobností vznikly, když lidé pomocí ostrých kamenných nástrojů tuto kořist zpracovávali. Měření izotopu uhlíku 14C prokázalo, že kosti pocházely z doby před 10 500 lety – což zcela přepisuje dějiny lidské přítomnost na ostrově.

Je velmi nepravděpodobné, že by se tyto stopy po kamenných nástrojích objevily na kostech později, kosti by byly staletí poté už zcela nepoužitelné, nikdo by neměl důvod s nimi cokoliv dalšího dělat.

Vědci přitom čtyři desítky let uznávají teorii Paula Martina, archeologa z University of Arizona. Ten tvrdil, že megafauna, tedy zvířata, jako byli například mamuti a další velcí savci, z povrchu Země zmizela v důsledků „bleskové války“, kdy je vyhubil příchod lidských lovců. Na vyhynutí živočichů by tedy podle této teorie neměly mít dopad jiné vlivy, například změny klimatu, k nimž v té době také docházelo.

A právě Madagaskar byl „bojištěm“, na němž si obě strany tohoto vědeckého sporu ověřovaly své hypotézy a teorie. A právě důkaz, že lidé žili po boku obřích aepyornisů déle než 9000 let, by mohl poslat výše popsanou teorii do propasti dějin. Podle autorů studie samotný lov nestačil na likvidaci velkých ptáků; to dokázala způsobit teprve změna podmínek na ostrově, kterou tam přinesli zemědělci. Ti začali měnit lesy na pole a ovlivnili přirozené prostředí „sloních ptáků“ natolik, že vymřeli.