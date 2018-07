Proč fotbalisté na mistrovství světa stále plivou vodu? Je to trik, jak obelstít mozek

Hodně to praktikoval například kapitán anglického mužstva Harry Kane, ale stejnou věc bylo možné spatřit také u Dele Alliho a Cristiana Ronalda. Podle deníku New York Times jde o sofistikovaný trik, který se nazývá „carb rising“.

Receptory v ústech cítí sacharidy a reagují na jejich přítomnost: okamžitě vysílají do mozku signály, které mu napovídají, že tělo dostane další energii. To uvolní „bezpečnostní pojistky“ v těle, které mu umožní, aby svaly podávaly větší výkon – a to, aniž by organismus trpěl následky pití.

U sportovců jde o běžnou praktiku

New York Times se nepodařilo získat od anglických fotbalistů potvrzení, že by tento trik opravdu používali. Zdroj blízký týmu ale novinářům řekl, že jde o běžnou taktiku.

Potvrzuje to i několik studií, které se tomuto tématu věnovaly. Jedna z nich vyšla roku 2017 v odborném časopise European Journal of Sport Science. Výzkum proběhl sice jen na dvanácti mladých sportovcích z Coventry University, ale podle těchto výsledků jednoznačně „carb rising“ pomohl atletům skákat výše, udělat více dřepů a rychleji běhat. Také se u nich zlepšila reakční doba.

K velmi podobným výsledkům dospěla i práce z roku 2015, kterou otiskl magazín International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. Její autoři (také na malém vzorku sportovců) potvrdili, že u sportovců stoupá odolnost.

Každá výhoda se hodí