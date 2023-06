Popel, bláto, prudké svahy. Dřevorubci kácejí stromy v požárem poškozené Edmundově soutěsce

„Je poměrně náročné zabezpečit to. Nejde jen o toho stromolezce nebo dřevorubce, ale jde i o to, aby se neuvolnily skalní bloky nebo dřevo, které je tady nad námi,“ uvedl Slivka. Dodal, že jakékoli uvolnění by mohlo být fatální. Zda pokácené stromy na místě zůstanou nebo je odveze například vrtulník, bude také předmětem vyhodnocování.

Loňský ničivý lesní požár v Českém Švýcarsku vypukl v noci na 24. července. Zasáhl přes tisíc hektarů. Likvidace požáru byla velmi náročná. Vystřídalo se u ní šest tisíc hasičů. Kvůli požáru policie obvinila muže z obecného ohrožení a poškození cizí věci. V případě prokázání viny soudem mu hrozí trest odnětí svobody až na patnáct let.