Hrozbu odebrání registrační značky auta, když má řidič nedoplatek na pokutách, hodnotí policisté jako efektivní

Když při kontrole policisté nebo celníci zjistí nedoplatek a řidič odmítne zaplatit pokutu hned na místě, hlídka může autu odebrat registrační značku a nebo nasadit botičku. Šestnáct takových aut bez registrační značky stojí aktuálně odstavených před Celním úřadem v Praze.

Až řidič auta nebo majitel vozidla přijde a pokutu zaplatí, celníci mu značku vrátí. Kontroly dluhů za přestupky provádějí hlídky prakticky každý den.

V Mostě dluží řidiči na pokutách 35 milionů korun

Podobně mohou kromě státních policistů a celníků postupovat také strážníci v jednotlivých obcích, i když v omezeném rozsahu. Letos v dubnu začala takto dluhy vymáhat i městská policie v Mostě, kde řidiči na neuhrazených pokutách dluží 35 milionů korun. „Můžeme zastavit jenom při podezření ze spáchání nějakého přestupku, nejčastěji je to tedy špatné parkování, ale i zákazy řízení,“ uvedl ředitel městské policie Most Jaroslav Hrvol.

Pro většinu řidičů je hrozba odebrání značky tak vysoká, že pokutu raději zaplatí. S kontrolami začali v Mostě před dvěma měsíci, za tu dobu už vybrali asi sto tisíc korun. „Tím, že je v provozu pět hlídek, tak denně každá hlídka řeší zhruba pět přestupků v dopravě,“ řekl strážník Jaroslav Zavřel.

Odebranou registrační značku může řidič získat zpátky, pokud na služebně policistům peníze uhradí. Městská policie by do budoucna chtěla spolupracovat i s celním úřadem, který může vyřešit jakékoliv nezaplacené přestupky, a to nejen v dopravě.