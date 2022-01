V Děčíně opět nevyjely autobusy, situace mezi dopravním podnikem a zaměstnanci je napjatá

„Komplikace jsou. Je to pořád napjaté. Opravdu se to musí hledat, přesouvat lidi. Jsou tam nějaké přesčasy a brigádníci. Je to jen tak tak, aby se to zvládlo,“ uvedl v pondělí Machala. „Kdykoli se může stát, že najednou nějaký autobus vypadne, ani jeden člověk není navíc,“ doplnil.

Primátor města Jiří Anděl (ANO) už dřív řekl, že by se mohly platy šoférů zvednout o sedm až osm procent. Původně podnik nabídl navýšení mezd o čtyři procenta. Machala řekl, že se podnik už na nějakém návrhu dohodl. „Míč je teď na straně odborů, představenstvo se sejde znovu ve středu tento týden,“ dodal.

Předseda odborové organizace Jiří Vašák v úterý řekl, že se zatím k němu informace o navýšení platů nedostala. „Máme se se zástupci podniku sejít v pátek,“ uvedl.