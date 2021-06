Přestavba parku v České Kamenici odhalila ostatky Němců. Zaniklý hřbitov nyní připomíná pamětní deska

Shromáždění německých spolků se podle Dzingela zabývá problematikou německých hřbitovů od roku 2015, na území Česka jsou podle něj statisíce hrobových míst. „Protože jsou to lidé, kteří byli zakladatelé obcí a měst, byli to myslitelé, byli to církevní hodnostáři, vědci, továrníci, kteří dávali práci lidem a rozvíjeli regiony, ve kterých žili, tak si myslíme, že je důstojné, abychom na zemřelé vzpomenuli,“ uvedl Dzingler.

Dvěma deskami osadil spolek ve středu také německé hřbitovy v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku, další bude umisťovat na Děčínsku.