Poláci našli na Volyni masový hrob z války, podle nich jde o oběti ukrajinských nacionalistů

Stopy polského osídlení jsou na západní Ukrajině stále patrné a tragické osudy jeho příslušníků za druhé světové války dodnes vrhají stín na vztahy obou zemí. Poprvé po devíti letech se v této části Ukrajiny podařilo objevit masový hrob polských obětí.

Z polské vesnice Pužniki už nezbyly ani domy. Jediné, co původní osídlení ještě připomíná, je cedule s nápisem Vzpomínáme.

Ve vedlejší vesnici Zalesja lidé o zvěrstvech páchaných na Polácích slyšeli z vyprávění starších sousedů. „Co se tehdy dělo, bylo nespravedlivé. Myslím si, že to nebylo správné. Člověk by měl mít přece právo na život,“ říká obyvatelka Halina. „Bylo to prostě nedorozumění. Musíme za tím udělat tlustou čáru,“ dodává Zinovji.