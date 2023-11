Evropský parlament odmítl návrh na omezení používání pesticidů

Návrh, který měl do roku 2030 snížit používání pesticidů v EU na polovinu, odmítlo 299 poslanců, podpořilo ji 207 evropských zákonodárců a 121 se zdrželo hlasování. O textu se vedla vášnivá diskuse. Poslanci podali desítky pozměňovacích návrhů, jejichž schvalování výrazně prodloužilo středeční hlasování.

Poslanci rovněž odmítli, aby se návrh vrátil příslušnému výboru k dalšímu projednání. Návrh nařízení by se tak do Evropského parlamentu mohl ke druhému čtení vrátit, pokud by k němu členské státy přijaly svůj postoj. Pokud by europoslanci omezení pesticidů odmítli i podruhé, projednávání by bylo ukončeno.

Letos v říjnu se Česká republika přidala k desítce zemí evropského bloku, které prosazují, aby cíl snížit do roku 2030 používání pesticidů o polovinu byl právně nezávazný. Evropskou komisí navržené národní cíle by mělo podle této skupiny nahradit rozhodnutí každé členské země o tom, jak přispěje ke společnému unijnímu cíli. Česko je podle tehdejšího vyjádření ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) mezi zeměmi s nejnižší mírou využívání pesticidů a další snížení by pravděpodobně vedlo ke ztrátě produkce některých komodit.