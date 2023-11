Filmy i veřejná vystoupení. Kurz se snaží očistit své jméno a spekuluje se o jeho návratu do politiky

Když ho tehdy poslanci požádali, aby popsal svou roli v procesu, který vedl ke Schmidově jmenování do čela státní holdingové společnosti, Kurz řekl, že byl informován, ale nebyl do procesu přímo zapojen. Následně zveřejněná komunikace mezi kancléřem a Schmidem však naznačuje, že tomu bylo naopak.

„Osvobozující rozsudek by mu výrazně usnadnil to, aby v případném dalším procesu kvůli obvinění z korupce v příštích letech znovu vyšel jako vítěz,“ píše server.

„Byl jsem spolkovým kancléřem, tehdy byla koronavirová pandemie, byla to drsná doba, byla to stresující doba. Byl jsem tehdy – a to byla moje chyba – příliš špatně připraven,“ omlouval nyní Kurz svůj tehdejší výkon před vyšetřovacím výborem.

Návrat do politiky?

Exkancléř totiž v poslední době stále častěji vystupuje na veřejnosti. Objevily se proto spekulace, že připravuje politický comeback a nynější soud může být dalším nástrojem, který by mu mohl pomoci.

Těsně před začátkem procesu navíc přišly do kin rovnou dva filmy o jeho životě. Kritický snímek „Projekt Ballhausplatz“ od rakouského režiséra Kurta Langbeina sliboval, že odhalí „děsivý příběh o vzestupu k moci.“

Pár týdnů před jeho uvedením do kin se ale ve Vídni objevily obrovské billboardy propagující jiný životopisný film – „Kurz–Film“ – od bývalého šéfa lidovců (ÖVP) Saschy Köllnreitnera, kde sám Kurz hovoří o svém vzestupu a politickém životě.

Na rozdíl od Ballhausplatz, který je pojmenován podle kancléřova paláce, konkurenční film vykresluje o poznání růžovější obraz Kurzova působení, přičemž do popředí klade jeho úspěchy a nabádá diváky, aby vnímali Kurzův nucený odchod v roce 2021 jako „tichý převrat.“

Film však vyvolal pobouření mezi rakouskou vládnoucí elitou. Proti svému působení v něm se ohradila liberální členka parlamentu a jedna z největších kritiček Kurze Stephanie Krisperová, která uvedla, že se cítí podvedena.

Měla okomentovat turbulentní politickou situaci v Rakousku, ale – jak posléze řekla – netušila, že se objeví v „hagiografii“. Producenti filmu jakékoliv politické vměšování důrazně popřeli.

Média a i pozorovatelé si však začali klást otázku, která by byla ještě před pár měsíci nemyslitelná – plánuje Kurz návrat? „O Kurzově možném návratu do politiky se v posledních měsících v Rakousku živě spekuluje. On sám tvrdí, že momentálně politický comeback nemá v plánu a cítí se dobře v soukromém sektoru,“ podotýká Lizcová, ale zároveň dodává, že je patrné, že má Kurz nadále ambice veřejně vystupovat a ovlivňovat dění ve své zemi.

„Navíc je stále ještě mladý, v politice byl před svým neslavným odchodem velmi úspěšný a dodnes si udržel řadu důležitých kontaktů doma i v zahraničí,“ podotýká.

Kurz po odchodu z vlády nastoupil jako „globální stratég“ k miliardáři Peteru Thielovi – spoluzakladateli internetového platebního systému PayPal nebo společnosti Palantir, která se specializuje na analýzu dat. Spolupracuje také s kontroverzním izraelským podnikatelem Shalevem Huliem, jehož firma NSO vytvořila špionážní program Pegasus, který následně prodávala vládám po celém světě.

Původně měl sloužit jako program včasné detekce přípravy teroristického útoku, v některých zemích byl však zneužíván proti novinářům či aktivistům, například v Polsku, Saúdské Arábii nebo Mexiku.

Bývalí i současní politici

O Kurzových kontaktech mezi politiky však svědčí i to, že na premiéře filmu Kurz–Film bylo vedle samotného exkancléře přítomno několik aktivních i bývalých ministrů, nechyběl ani bývalý kancléř Wolfgang Schüssel. Naopak chyběl Karl Nehammer, současný šéf ÖVP a Kurzův nástupce ve funkci kancléře.

ex-bundeskanzler sebastian kurz bei der filmpremiere „kurz - der film" im artis kino….#kurz #kurzfilm #sebastiankurz

O pár týdnů později se navíc objevil i třetí film s názvem „Kurz–Pravda,“ k němuž napsala scénář Judith Grohmannová, jež je rovněž autorkou Kurzovy autorizované biografie. „Hodinový portrét chorvatského režiséra Jakova Sedlara se vyžívá v pozitivních superlativech o bývalém lídrovi ÖVP, který je označován za ,zosobnění rakouského charismatu' a ,idola konzervativců po celém světě',“ píše rakouský server Film.at, který zároveň dodává, že snímek ve své nekritické perspektivě převyšuje i Kurz–Film Saschy Köllnreitera.

„Opravdu nevím, jak toto může být náhoda,“ řekl pro server Financial Times Marcus How, vedoucí výzkumu z poradenské společnosti monitorující rakouskou politiku VE Insight. „Můj dojem je, že Kurz je rozhodně netrpělivý ohledně návratu do politiky… ale to samozřejmě neznamená, že se tak skutečně stane,“ dodal.

Média hovoří také o tom, že Kurzova kancelář ve Vídni je stále aktivní. Mezi těmi, kteří ji pravidelně navštěvují, je podle serveru bývalý ministr financí Gernot Blümel, který byl nedávno zproštěn obvinění z korupce, a bývalá generální tajemnice ÖVP a současná ministryně cestovního ruchu Elisabeth Köstingerová.

„Bezvýznamnost by pro něj byla tím nejhorším, co by ho mohlo potkat,“ píše Die Welt. „Je to politický plnokrevník. Chce utvářet a ovládat na velkém jevišti – a mít možnost kdykoli oslovit mocné tohoto světa.“

Server Financial Times připomíná, že Kurz byl navzdory své místy bouřlivé vládě mocnou sjednocující silou v rakouské politice, která vytvořila vazby založené na pragmatismu a v důsledku toho mohla sebevědomě vládnout.