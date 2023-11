Nizozemsko ve středu čekají předčasné volby. Rutte skončí v čele země

Zároveň dodal, že Rutte sám přiznal, že se v čele vlády udržel příliš dlouho a že měl odejít už v roce 2021. „Na jeho místo nastupuje současná ministryně spravedlnosti Dilan Yesilgoz-Zegeriusová. Jedná se o první ženu, která má naději stát se premiérkou země,“ podotkl zpravodaj s tím, že do její agendy patří například omezení migrace nebo podpora výstavby soukromých bytů.

Jako třetí téma Obrovský zmínil migraci. Do země totiž od začátku roku přišly desetitisíce žadatelů o azyl, což vzhledem k nedostatku kapacit pro bydlení způsobuje v tamní společnosti napětí. Nizozemsko zároveň prochází obdobím, kdy ve svém úřadu plánuje skončit premiér Rutte.

Podle zahraničního zpravodaje ČT Petra Obrovského kampani před volbami dominují tři témata. Mezi nimi je ekonomika, a to zejména ohledně nedostatečných kapacit pro bydlení nebo vysokých životních nákladů. „Nizozemsko je země s malou rozlohou, ale velkým počtem obyvatel. Trpí nedostatkem domů a bytů. Sehnat bydlení je tu velký problém, pro určitou část společnosti jsou navíc nájmy i životní náklady příliš drahé,“ vysvětlil Obrovský.

Šanci mají tři uskupení

Obrovský uvedl, že podle předvolebních průzkumů jsou hlavními favority voleb Rutteho Lidová strana pro svobodu a demokracii nebo levicová koalice stran Strany práce a Zelené levice.

„Koalici socialistů a zelených vede známá tvář evropské politiky Frans Timmermans, který mluví hlavně o klimatu a sociální spravedlnosti. Nizozemsko chce udělat solidárnějším a podpořit výstavbu sociálního bydlení, zvýšit minimální mzdu nebo zdanit nejbohatší obyvatele a firmy,“ doplnil Obrovský.

Oblíbenosti u voličů se ale podle průzkumů těší také nedávno vzniklá formace Nová společenská smlouva. „To je několik měsíců starý projekt, který se rychle dostal do čela průzkumů. Vede ho jeden z místních nejpopulárnějších politiků – Pieter Omtzigt. Je to muž, který dlouhodobě působil ve zdejší křesťanskodemokratické straně. Vybudoval si pověst bojovníka proti zavedeným pořádkům, a to třeba tím, že v minulosti dokázal jít i proti vlastním, aby odhalil nepravosti,“ popsal nově vzniklé uskupení novinář.