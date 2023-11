Indické Dillí má znovu problémy se znečištěným vzduchem. Někteří lidé se radši chtějí odstěhovat

I v pravé poledne je megalopole zahalená šedivým smogem. Potíže jsou podle odborníků dlouhodobé, s nastupující zimou se ještě umocňují. Úřady oficiálně varovaly obyvatele města, aby neopouštěli své domovy, pokud opravdu nemusí. Nedoporučují ani větrání.

Ti z místních, kteří si to mohou dovolit, se připravují na stěhování. Předpokládají, že se v nejbližších letech znečištění vzduchu nezlepší, spíš naopak. „Není to jen nezdravé a děsivé, mám za to, že to není ani spravedlivé k našim dětem,“ líčí obyvatelka Dillí Riša. „Když tu zůstaneme, nebudou vyrůstat ve zdravém prostředí.“