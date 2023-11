Slovenský ministr vnitra zpochybnil rozhodnutí soudu o odstaveném policejním viceprezidentovi

„Bratislavský soud tak rozhodl o tom, že se Branko Kišš, tedy jeden z odstavených policejních funkcionářů, může vrátit do práce,“ přiblížil zpravodaj ČT na Slovensku Jan Šilhan. „Nicméně dnes (v pátek), když přišel do práce, tak mu současné policejní vedení prozatím neumožnilo se vrátit do práce až do konce roku,“ pokračoval zpravodaj. Šutaj Eštok tvrdí, že má Kišš do konce roku dovolenou.

Ministr se vyhnul odpovědi na dotaz, zda je Kišš nyní policejním viceprezidentem. Kiššův advokát Peter Kubina vysvětlil, že se jeho klient ráno dostavil na policejní prezidium. Vyjádření ministra vnitra na adresu soudce, který vydal zmíněné předběžné opatření, označil Kubina za vyhrožování.

Odvolání vůči předběžnému opatření soudu nemá podle zákona odkladný účinek.

Status chráněného oznamovatele

Kišš získal dříve status takzvaného chráněného oznamovatele, jinak také whistleblowera. „Takové osoby, které v případě potřeby – v případě, že by to vyšetřování vyžadovalo – mohou uvádět některé citlivé informace a mohou upozorňovat na případnou trestnou činnost,“ vysvětlil zpravodaj Šilhan.

Obdobný status získala i skupina stíhaných příslušníků elitní policejní jednotky NAKA, které Šutaj Eštok obdobně postavil mimo službu.

Odstavení Kišše z vedení policie bylo součástí personálních výměn, které nová vláda premiéra Roberta Fica a její členové odstartovali krátce po nástupu do úřadu.