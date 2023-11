Část Afghánců zůstává tajně v Pákistánu. Potichu a potmě se skrývají před úřady

„Jsou tu rodiny, které v Afghánistánu nic nevlastní. Nemají půdu, nemají domov, ocitly se pod širým nebem a nikdo jim nepomůže. Potřebujeme pomoc,“ říká uprchlík Kajál Mohammad, který žil s manželkou a pěti dětmi v Pákistánu sedmnáct let.

Zranitelné skupiny v nebezpečí

Pákistán zásah proti cizincům bez povolení odůvodnil nárůstem počtu sebevražedných bombových útoků poté, co se v létě 2021 chopil u sousedů moci Taliban. Nepředkládá pro to ale žádné důkazy. Výsledkem dramatického vyhošťování má být zlepšení bezpečnosti.

„V Pákistánu útočí především takzvaný pákistánský Taliban, což je odnož afghánského Talibanu, která v zemi asi od roku 2008 provedla řadu teroristických útoků především v západní a severozápadní části země,“ říká regionální ředitel pro oblast Blízkého východu Člověka v tísni Tomáš Kocián.

„Momentálně má tahle skupina velké zázemí v Afghánistánu, to znamená, že proniká do Pákistánu z afghánské půdy a s krytím afghánského Talibanu, což vyhrocuje ještě víc už tak napjaté vztahy mezi Afghánistánem a Pákistánem. Takže je tam určitá podstata toho, co říkají Pákistánci, ale ta situace se pravděpodobně nezlepší,“ míní Kocián.

Mezi milionem a sedmi sty tisíci vyháněnými jsou ale právě afghánští uprchlíci, kteří sami hledali bezpečí před pronásledováním: náboženské menšiny či ženy toužící po úctě a vzdělání, ale také lidé, jejichž profese Taliban zakázal.