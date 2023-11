Fiala se v Ghaně sešel s viceprezidentem, dohodli se na další obranné spolupráci

V Ghaně také působí čeští lékaři v rámci mise MEDEVAC. Návštěvu nemocnice a setkání s členy MEDEVAC, kteří do Ghany jezdí provádět komplikovanější zákroky i školit své ghanské kolegy, má český premiér také na programu.

Fiala vyzdvihl, že Ghana hraje důležitou roli při stabilizaci celého regionu. „Česká republika dodává vojenské vybavení do Ghany a cvičí piloty. Pomáháme při modernizaci vašich ozbrojených složek. Tímto způsobem přispíváme k větší bezpečnosti vašich občanů,“ řekl na setkání s viceprezidentem Bawumiou. „Nyní máme dva nové projekty: dodávku šesti letounů L-39NG a pušek české výroby.“

Ghana vidí možnost investic v zemědělství či technologiích

Prezident ghanského Svazu průmyslu Humphrey Ayim-Darke uvedl, že bilaterální obchodní vztahy Česka a Ghany sahají do 60. let 20. století a že Česká republika přispěla k socioekonomickému rozvoji země. Prostor pro investice v Ghaně spatřuje například v dodávkách zemědělské techniky či do nových technologií.

Africká země s přibližně 32 miliony obyvatel patří mezi pětici nejdůležitějších českých obchodních partnerů v regionu. Loni tam české firmy vyvezly podle serveru businessinfo.cz zboží za více než půl miliardy korun, především konstrukcí a jejich částí a dalších výrobků z kovu, výpočetní techniky, ale také kočárky, hračky nebo lékařské a veterinární přístroje. Opačným směrem putovalo ovoce, kaučuk, kakao, ale i ryby či dřevo.

Fiala do Akkry, která je jeho předposlední zastávkou na týdenní cestě po subsaharské Africe, přiletěl ve středu z Keni. Večer premiér odletí do Pobřeží slonoviny.