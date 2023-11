Pokud byla cesta do Nigérie skutečně tak nepřipravená, měla se odpískat, míní Svoboda

Lipavský by zrušení premiérovy cesty do Nigérie s podporou Izraele nespojoval. Ve středečním Interview ČT24 podotkl, že se návštěva v této zemi začala chystat před dvěma týdny. Celou cestu označil za ambiciózní. „A prostě někdy věci nedopadnou tak, jak by si všichni přáli,“ řekl.

Nejde o facku, míní afrikanista

Svoboda upozornil, že za normálních okolností se takovéto cesty do detailů plánují celé měsíce. „Pokud má pan ministr pravdu, že se to připravovalo jen čtrnáct dní, tak to se mělo zjistit a měla se rovnou ta cesta (do Nigérie, pozn. red.) odpískat, nemělo se tam jezdit,“ vytýkal. Podle něj jsou ve hře dvě varianty. „Buď to bylo amatérsky připravené v takto krátké době, a potom se tam vůbec nemělo jezdit, nebo je to politický postoj,“ míní.

Případný problém podle něj není v českém postoji k Izraeli, ale v tom, jak se projevuje. „Žádný ministr Velké Británie nebo Francie nechodí s vlajkou na zádech po náměstí a neprotestuje, nepodporuje Izrael. Je podle mě nemožné říci, že rezoluce, která je přijata na Valném shromáždění (OSN, pozn. red.) je projevem antisemitismu, protože Valné shromáždění je fórum, kde se setkají všechny státy, a naopak tam slyšíme, jaký svět je. A obvinit OSN za to, že státy projevily svůj názor, chápu, že může některé státy provokovat,“ komentuje Svoboda.

Afrikanista a bývalý vědecký pracovník Orientálního ústavu Akademie věd ČR Otakar Hulec upozornil, že před týdnem došlo k útoku na kanadské velvyslanectví. „Takže ani policie, bezpečnostní orgány Nigérie si nemohou být jisté, jestli tam je pro tuto vládní delegaci bezpečno,“ zdůraznil s tím, že podle něj rozhodně nejde o žádnou „facku“ české vládě.

Byznys a politika

Svoboda by za vhodné řešení aktuální situace považoval, kdyby ministerstvo zahraničí po ukončení cesty oznámilo, že Česko jednalo s Nigérií a má pozvání pro premiéra například za dva měsíce. „Myslím si, že je potřeba především vysvětlit i občanům České republiky, že jsme schopni napravit cestu do Nigérie a že se ta cesta zdaří,“ řekl Svoboda. Podle něj by tato návštěva byla důležitá proto, aby se ukázalo, že šlo jen o „šlápnutí vedle, ale že se pokračuje dál“. V opačné situaci podle něj zůstane dojem, že šlo o politické rozhodnutí.

Podle Svobody je Afrika pro českou zahraniční politiku mimořádně důležitá. Domnívá se, že Česko vztah k Africe podcenilo. „Jsem rád, že premiér jede do Afriky a že se stará o obnovení dobrého jména České republiky v Africe a že tam dává příležitost i podnikatelům,“ ocenil.

Podle některých analytiků by se čeští ministři měli chovat pragmatičtěji a vyvarovat se příliš silných výroků. Ty by totiž mohly poškodit ekonomické zájmy tuzemska. To ale podle Lipavského zatím nehrozí. „Nejsem si vědom žádných takových ztrát, nejsem si vědom toho, že by byla zrušena nějaká zakázka, kontrakt nebo že bychom někde z těchto důvodů byli vyřazeni nebo že by nějaký byznys nedopadl,“ poznamenal Lipavský. Podle něj je velmi daleko k situaci, kdy by politika začala vstupovat do byznysu.