Austrálii ochromil výpadek služeb operátora, miliony lidí se ocitly bez internetu a telefonního spojení

Téměř polovina Australanů byla po většinu dne bez internetu či telefonického spojení, a to jak bezdrátového, tak i klasického. Problémy nastaly při placení v obchodech, v dopravě nebo ve zdravotnických zařízeních. Zároveň vyvstala otázka, jak moc se dá v Austrálii spoléhat na klíčovou infrastrukturu.

Lidé si začali na výpadky stěžovat kolem čtvrté hodiny místního času (úterý 18:00 SEČ) a firma až téměř v 17:30 (07:30 SEČ) oznámila, že služby se vracejí k normálu. Potíže měly po dobu výpadku například nemocnice, které se ocitly bez telefonního spojení. Menší firmy nemohly zpracovávat elektronické platby, zatímco v některých městech se kompletně zastavila železniční doprava a nefungovaly ani sdílené jízdy.

Incident vyvolal kritiku ohledně spolehlivosti a odolnosti australské telekomunikační sítě, a to zejména firmy Optus, jejímž vlastníkem je singapurská společnost Singtel. „Zákazníci jsou z toho zjevně frustrovaní, Optus by na to měl odpovídajícím způsobem reagovat,“ řekla ministryně telekomunikací Michelle Rowlandová.

Firma vyloučila kybernetický útok

Příčina rozsáhlého výpadku zatím není jasná. Rowlandová uvedla, že problém se vyskytl hluboko v síti a že má široké dopady na zákazníky, kteří využívají bezdrátové služby, pevné linky i širokopásmové služby.

Loni se firma Optus stala terčem jednoho z největších hackerských útoků v Austrálii. Ředitelka podniku Kelly Bayerová Rosmarinová ale řekla, že nemá důvod se domnívat, že by hackeři stáli i za středečním výpadkem služeb.