Francouzský Senát projednává imigrační zákon. Má zjednodušit deportace i legalizovat práci některých dělníků

Z Mali přišel před několika lety do Francie i Moussa. Na rozdíl od řady krajanů není bez zaměstnání, sedm dní v týdnu pracuje na stavbách v pařížském okolí. Ovšem bez pracovního povolení, tak jako stovky dalších. „Ráno, když přicházím na stavbu, vidím, že většina dělníků jsou migranti bez pracovního povolení,“ potvrzuje Moussa.

„Když jsou nemocní, nedostávají žádné peníze. Nemají dovolenou, nezaplatí jim ani přesčasy, kterých je hodně. To je realita ve stavebnictví ve Francii,“ podotýká Jean-Albert Guidou, generální tajemník odborů CGT Bobigny.

Nový imigrační zákon by to měl změnit. Jeho součástí je legalizace dělníků, kteří pracují v průmyslových odvětvích, kde je po nich velká poptávka, hlavně ve stavebnictví a pohostinství. To se ale nelíbí pravici, podle níž zákon legalizuje všechny, kteří se dostali na francouzskou půdu v rozporu se zákonem.

Na základě nového zákona by také mělo být snazší vyhostit všechny, kteří spáchali trestný čin a nejsou v zemi legálně. V současnosti se daří deportovat jen sedm procent lidí, kteří mají úředně nařízeno opustit zemi. Další, kteří mohou představovat veřejnou hrozbu, Francii opustit nemusí. Příkladem je vrah učitele z Arrasu, který podle současných zákonů nemohl být deportován, i když ho police sledovala. Do Francie totiž přišel před dovršením třinácti let.