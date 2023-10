Slyšel hlasy a shromažďoval zbraně. Na chování střelce z Maine rodina opakovaně upozorňovala

Čtyřicetiletý Robert Card si přesto mohl ponechat své střelné zbraně a minulou středu zaútočil na bowlingovou hernu a bar. Člen armádních záloh podle vyšetřovatelů použil poloautomatickou pušku a kromě 18 zabitých dalších 13 lidí zranil, o dva dny později jej policie našla mrtvého. Jednalo se o letošní nejhorší střelecký útok ve Spojených státech.

První známé varování ohledně Cardova psychického stavu dostala policie v okrese Sagadohoc v květnu, píše agentura AP. Přišlo od Cardovy exmanželky a jeho syna, kteří uvedli, že se jim zdá paranoidní, „slyší hlasy“ a že shromažďuje střelné zbraně. S informací nejdříve přišel deník Boston Globe, v noci na úterý ji potvrdily úřady.

V létě pak Carda na dva týdny umístili do psychiatrické léčebny poté, co členy jeho jednotky znepokojilo jeho chování při výcviku. Podle informací televize CBS News armáda pozorovala „nevyzpytatelné chování“ a rozhodla, že by záložník z Maine neměl mít přístup ke zbraním ani munici.

Armáda nakonec v polovině září požádala lokální policii, aby Carda navštívila a situaci sama posoudila. Televize CNN zjistila, že tomu předcházel nový incident, při němž muž udeřil pěstí svého kamaráda vojáka, když se spolu vraceli domů z kasina. Card podle nejmenovaného přítele začal mluvit o tom, že jej lidé označují za pedofila a že „vystřílí“ výcvikové středisko. Armáda ve zprávě policii tlumočila kamarádovu obavu, že Card „ztratí nervy a spáchá masovou střelbu“.

Carda jsme doma nezastihli, vysvětluje policie

Šerif okresu Sagadohoc Joel Merry v pondělí uvedl, že jistý strážník se posléze dvakrát pokusil s Cardem navázat kontakt, v jeho bydlišti nedaleko Lewistonu jej však nezastihl. Policie tak nemohla zahájit proceduru, která úřadům v Maine umožňuje dočasně zabavovat střelné zbraně osobám považovaným za nebezpečné pro své okolí.

„Máme za to, že náš sbor jednal správně a postupoval v souladu s pravidly pro pokus o lokalizaci a kontrolu duševního zdraví,“ uvedl šerif Merry.

Po motivu masakru v Lewistonu policie stále pátrá, podle AP se však vyšetřování čím dál více soustředí právě na psychický stav pachatele. Mezitím média přináší podrobnosti o obětech jeho útoků, mezi nimiž byl i 14letý chlapec. Střelba připravila o život také několik neslyšících osob, pro něž se v bowlingové herně pořádal turnaj v americké hře cornhole.