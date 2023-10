Ve světě vzniká šedesát nových jaderných reaktorů, v Evropě jednotky

K zemím disponujícím jadernými elektrárnami se letos má přidat Turecko. To by mělo v novém komplexu Akkuyu spustit první ze čtyř dokončených reaktorů VVER V-509 v letošním roce. Poslední z nich chce uvézt do provozu v roce 2026.

V roce 2024 hodlá Francie spustit nový, třetí reaktor v elektrárně Flamanville, jehož konstrukci provázela četná zdržení. Slovensko chce o rok později spustit čtvrtý reaktor v elektrárně Mochovce, na kterém pracuje česká firma Škoda JS vlastněná skupinou ČEZ.

Velká Británie hodlá posílit svou energetickou síť po dostavění jaderné elektrárny Hinkley Point C v anglickém Somersetu. Elektřinu zde bude vyrábět dvojice reaktorů typu EPR-1750. První má začít fungovat v roce 2027, druhý o rok později.