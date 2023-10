Podporujeme reformu OSN, řekl náměstek ministra zahraničí. Dle Svobody není reálná

V neděli večer vtrhlo několik desítek lidí na letištní plochu v Machačkale – v převážně muslimské republice Dagestán na jihu Ruska – kvůli plánovanému přistání letadla z Izraele. Dav se shromáždil na letišti poté, co zpráva v aplikaci Telegram vyzvala Dagestánce, aby „nezvané hosty“ přinutili odletět jinam; ve zprávě se nehovořilo o „Židech“, ale o „nečistých“. „Musíme na ně počíhat před letištěm a chytit je, než půjdou svou cestou,“ nabádala jedna ze zpráv.

Podle náměstka ministra zahraničí je to důkaz toho, jak se dav nechá snadno zmanipulovat na základě informací na sociálních sítích. Dodal, že Hamás je velmi zručný ve vytváření nepravdivého obrazu a dezinformací a využívá toho ve své válce. „Jsou schopni vytvořit realitu, která je velmi virtuální, ale pro některé lidi bohužel věrohodná.“

Kozák řekl, že jde o systematickou kampaň namířenou proti Izraeli, kdy se z Hamásu a Gazy dělá oběť a zapomíná se na úplnou podstatu, tedy to, že na začátku byl obrovský teroristický útok Hamásu. Dodal, že Izrael má právo se bránit, zvláště když Hamás v Pásmu Gazy drží přes dvě stovky rukojmí. Domnívá se rovněž, že to, že Hamás vytvořil tuto virtuální realitu, je velkou prohrou pro nás pro všechny, „protože už to není o pravdě, ale o emocích“.

Svoboda odmítl slova Černochové o vystoupení z OSN

Svoboda k tomu řekl, že zde je mix reality a interpretace. „Lidé v Gaze žijí v opravdovém pekle,“ dodal. Připomněl také, že Valné shromáždění OSN v pátek přijalo rezoluci vyzývající k humanitárnímu příměří ve válce mezi Hamásem a Izraelem, kdy se někteří čeští spojenci zdrželi v hlasování.