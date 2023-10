EU a Británie chtějí skoncovat s dotacemi pro těžbu fosilních paliv v zahraničí, píší FT

Snaha Bruselu a Londýna navazuje na závazek některých zemí OECD, že sladí veřejné finance s cíli takzvané pařížské smlouvy. V ní se vlády dohodly, že udrží nárůst průměrné globální teploty výrazně pod dvěma stupni Celsia ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí a že budou pokračovat v úsilí tento nárůst držet pod jedním a půl stupněm Celsia.

Snaha o ukončení dotací pro zahraniční projekty však upozorní na převahu domácích dotací pro ropný a plynárenský průmysl. A to právě v době, kdy se globální dohoda o ukončení produkce fosilních paliv bez zachycení emisí jeví na nadcházejícím klimatickém summitu OSN COP28 jako stále méně pravděpodobná, píše FT.

Úvěrové agentury OECD vynaložily na podporu fosilních paliv téměř bilion korun ročně

Pokud by exportní úvěrové agentury ukončily poskytování půjček a záruk na projekty v oblasti fosilních paliv, bylo by to prvním nezbytným krokem k tomu, aby mezinárodní klimatické cíle zůstaly na dosah, uvedla klimatická analytička pro exportní financování z americké ekologické skupiny Oil Change International (OCI) Nina Pušičová.

Exportní úvěrové agentury zemí OECD podle OCI vynaložily v letech 2018 až 2020 na podporu uhelných, ropných a plynových projektů odhadem 41 miliard dolarů (956 miliard korun) ročně. To je téměř pětinásobek částky, kterou věnovaly na podporu čistých energií.