Americká podpora Ukrajiny a Izraele se vzájemně nevylučují, míní vojenský analytik Kofman

„Politici se tyto dva balíčky snaží spojit dohromady. Hlavním problémem je totiž politická ochota a také to, zda se jim podaří získat dostatečné většiny v Kongresu pro schválení této pomoci. Ve skutečnosti se snaží využít pomoc pro Izrael k tomu, aby ji spojili s pomocí Kyjevu, která nám umožní finančně podpořit Ukrajinu v příštím roce, kdy se uskuteční volby,“ doplnil s odkazem na hlasování o prezidentovi a Kongresu USA.

Podle Michaela Kofmana ale potřebují odlišnou vojenskou pomoc. „Myslím, že tyto obavy jsou velmi přehnané. Ukrajina potřebuje především dělostřeleckou munici a spoustu základního vybavení. Izrael potřebuje více prostředků protivzdušné obrany, zejména pro Iron Dome, munici různých typů přesně naváděných zbraní. Obě tyto pomoci se určitě budou překrývat, to ale není rozhodující. Nejde o podobný druh požadavku,“ řekl.

Návrh krizového balíku pro Izrael a Ukrajinu avizoval americký prezident Joe Biden s tím, že vítězství obou zemí je v národním zájmu Spojených států. Pokračující válku Ruska proti Ukrajině přitom dával do souvislosti s nedávným útokem teroristů z hnutí Hamás na Izrael. To vyvolalo obavy, že se pozornost západních spojenců roztříští mezi oba státy.

Avdijivka je dobře opevněná. Rusové zaplatili za útok vysokou cenu

Právě zbraně a munici bude potřebovat Ukrajina zejména při obraně svých frontových linií. Ruská armáda zesílila v poslední době útoky na město Avdijivka na východě země. Jeho dobytí by okupantům umožnilo posunout frontu a Kyjevu by to ztížilo pokusy o osvobození Doněcku.

Místo je podle Kofmana dobře opevněné a Moskva tam za svou ofenzivu zaplatila vysokou cenu. „Avdijivka na jednu stranu vypovídá o tom, že se ruská armáda bude snažit obnovit svůj útočný potenciál. Je to ale ve skutečnosti silně opevněná oblast.“