Trumpova exprávnička u soudu přiznala, že pomáhala šířit nepravdy o volbě prezidenta

„Své povinnosti jakožto advokátka a křesťanka beru velmi vážně. Věřila jsem, že výsledky (voleb) jménem prezidenta Trumpa bych měla zpochybňovat řádně a v souladu se zákonem,“ uvedla osmatřicetiletá Ellisová v slzách ve své závěrečné řeči a pokračovala: „Spoléhala jsem na ostatní zkušenější právníky, že mi dávají pravdivé a spolehlivé informace. Kdybych tehdy věděla, co vím teď, odmítla bych (Trumpa) zastupovat“.

Kauza nelegálních zásahů do voleb

Zpráva o odsouzení Ellisové přichází čtyři dny poté, co za podobných podmínek přiznal vinu Kenneth Chesebro, někdejší poradce Trumpova volebního štábu, a to ve spiknutí s cílem falšovat úřední dokumenty. Chesebro byl společně s Ellisovou jedním z Trumpových osmnácti spoluobviněných v případu pokusů nelegálně zasahovat do výsledků prezidentských voleb v Georgii.

Plánem Trumpova tehdejšího týmu bylo podle prokuratury vyslat do Washingtonu falešné seznamy volitelů z několika států USA, které měly posloužit jako záminka k odmítnutí výsledků z dotyčných států při potvrzování voleb 6. ledna 2021.

Vinu v případu přiznali také další Trumpova exprávnička Sidney Powellová a bývalý úředník a volební pozorovatel Scott Hall.