„Supermlha“ způsobila hromadnou autonehodu u New Orleans, zemřelo při ní sedm lidí

Auta se začala hromadit na mostě dálnice 55 ve státě Louisiana, kde bylo kvůli mlze zahuštěné kouřem velmi špatně vidět. Tamní policie zveřejnila na svém facebookovém profilu letecké fotografie nehody. Na nich jsou vidět ohořelé trosky aut či vůz, který spadl z mostu do vody.

„Bylo to bum, bum. Pořád bylo slyšet nárazy aut,“ řekla jedna z účastnic nehody Clarencia Pattersonová Reedová. Popsala, že viděla na dálnici stát lidi, kteří na ni mávali, aby zastavila. Když to udělala, narazila do jejího vozu zezadu a z boku dvě auta.

Záchranáři převezli k ošetření 25 lidí, některé s těžkými zraněními. Podle policie nemusí být počet obětí konečný, protože pátrání po dalších lidech v místě nehody ještě neskončilo. Na dálnici po nehodě stály mnohakilometrové kolony v obou směrech, policie uzavřela i některé úseky dalších silnic. Okolnosti havárie policisté vyšetřují.

Podle amerických meteorologů byla v pondělí mimořádně špatná viditelnost způsobená „supermlhou“. Tu vytvořila kombinace husté ranní mlhy a kouře z četných požárů v okolních mokřadech. Odpoledne se viditelnost zlepšila, nebezpečná situace se však může v příštích dnech opakovat, varovali meteorologové.