Anonymních hrozeb ve Francii přibývá, ministr spravedlnosti volá po přísných trestech

„Nejprve se o varování dozví bezpečnostní služba, která to oznámí členům ochranky ve všech sálech a částech zámku. Evakuace probíhá v klidu, do patnácti až dvaceti minut jsou všichni pryč,“ popsala situaci zaměstnankyně zámku ve Versailles.

V uplynulých dnech se staly terčem podobných falešných oznámení i další kulturní instituce včetně Louvru, a hrozbám čelila i francouzská letiště. Deset z nich policisté evakuovali – pařížská letiště přijala oznámení o uložení nálože v posledních dnech dokonce v řádu několika desítek.

Za falešnou telefonickou hrozbu adresovanou střední škole na severu země vyměřil soud čtyřměsíční trest vězení řidičce autobusu. „Nerozumím tomu, proč je tolik evakuací během několika dní. Možná proto, že dříve se podobné hrozby nebraly tak vážně a teď ano,“ přemítal student Mathis z Nice.

Propalestinské demonstrace

Kromě anonymních výhružek se Francie potýká i s vlnou propalestinských demonstrací. Té největší se v Paříži zúčastnilo o víkendu patnáct tisíc lidí, protesty však proběhly i v jiných městech. Demonstranti na nich skandovali protiizraelská hesla. Starosta Nice Christian Estrosi se kvůli tomu obrátil na soudy.

Je déplore que des manifestants aient bravé l'interdiction de manifester pourtant confirmée par le tribunal administratif et qu'ils aient défilé aux cris de "Israël assasin". Je me réjouis que les 2 organisateurs aient pu être interpellés. pic.twitter.com/6Up4jIlL4P — Christian Estrosi (@cestrosi) October 22, 2023

„Je těžké přijmout to, co se v oblasti děje. Ale mnozí zadržují dech v obavách, co všechno může přinést izraelská odpověď,“ upozornil politolog a odborník na Blízký východ Gilles Kepel.

Ve Francii už nyní platí mimořádná bezpečnostní opatření, po nedávné vraždě učitele je nadále zpřísněna ochrana škol.