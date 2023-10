Turecko usiluje o propuštění Izraelců. Země, která hostí vůdce Hamásu, chce roli prostředníka

„Snaží se hrát roli prostředníka. Turecko dopravilo humanitární pomoc do Egypta, která má výhledově zamířit do Pásma Gazy, a snaží se vyjednat propuštění civilních rukojmí z rukou teroristické organizace Hamás. Otázka je, do jaké míry mohou být tyto ambice úspěšné, ale své vazby na Hamás chce zužitkovat,“ míní zpravodaj.

Turecko na rozdíl od řady západních zemí neřadí Hamás mezi teroristické organizace. „Ankara tvrdí, že mu poskytuje pouze politickou podporu, v minulosti se ale objevily obvinění ze strany izraelských úřadů a tajných služeb, že Turecko podporuje Hamás finančně i logisticky,“ upozornil zpravodaj.

Vůdci Hamásu jsou v Turecku jako doma

Turecko navíc pravidelně hostí lídry Hamásu, což není v zemi žádným tajemstvím. V dobrovolném exilu v Turecku a Kataru žije například lídr Hamásu Ismáíl Haníja. Naposledy byl v Ankaře na oficiální návštěvě letos v červenci.

„Zmíním ještě jméno Sálih Arúrí. To je člověk, který je členem nejužšího vojenského velení Hamásu a po útoku ze 7. října byl viděn na záběrech celého vedení Hamásu, jak oslavují tento teroristický útok. V Turecku se dlouhodobě zdržoval, pak ale v rámci narovnávání vztahů mezi Izraelem a Tureckem zemi opustil. Do země se ale pravidelně vrací, což je samozřejmě trnem v oku izraelských úřadů,“ podotkl Černohorský.

Spekuluje se i o tom, že Hamás z Turecka plánoval některé teroristické útoky, to ale Ankara opakovaně popírá. Turecko podle Černohorského nestojí o regionální rozšiřování konfliktu. „Souvisí s tím i zlepšování vztahů mezi Tureckem a Izraelem. Loni tu byl na oficiální návštěvě izraelský prezident, loni se Erdogan poprvé po čtrnácti letech setkal s izraelským premiérem,“ připomněl zpravodaj.

Důvodem jsou vleklé potíže turecké ekonomiky. Podle Ankary by mohly pomoci lepší obchodní vztahy se židovským státem. „Pokud by konflikt dále eskaloval, pro místní vládu, která se tradičně staví do role patrona muslimů po celém světě, a tedy i Palestinců, by se zúžil manévrovací prostor. Oživení turecko-izraelských vztahů by skončilo minimálně u ledu,“ hodnotí situaci Černohorský.