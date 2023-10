Jednat s teroristy lidsky funguje lépe, než být tvrdý, říká bývalý agent FBI Navarro

Při současné situaci v Izraeli a Pásmu Gazy je podle Navarra primárním úkolem vyjednavačů otevřít dveře. „Je to skoro jako situace, se kterou mám zkušenosti při vyšetřování špionů – přinejmenším spolu musí mluvit. A i když se hodně nenávidí, i když jsou hodně rozzlobení, to nejdůležitější je, aby spolu mluvili, protože jinak se nikam nedostaneme,“ vysvětlil.

Podoktl, že Blízký východ je velmi komplexní. „Ale nakonec tam bude muset dojít k nějaké politické dohodě,“ míní. Doufá, že existují komunikační kanály. „A že tato lidská tragédie může být ukončena rychle,“ podotkl. Podle jeho zkušeností ale vždy nějaké komunikační kanály existují. „I když je to třeba jen to, že si mohou poslat textovou zprávu – ať už ji druhá strana třeba ani nechce přijmout. Myslím, že tuto možnost mají. A já jen doufám, že budou komunikovat,“ dodal.

Navarro v minulosti pracoval i s izraelskou tajnou službou Mosad. Podle něj výzvědné služby chápou, že nakonec si z člověka, s nímž jednají, nechtějí udělat většího nepřítele, než už je. „A myslím že se to ukázalo, že pracovat na vztazích, přimět lidi mluvit, přistupovat k nim jako k lidským bytostem, funguje lépe, než být tvrdý. Protože když jednáte s teroristy tvrdě, často tím jen podpoříte to, v co věří. A tím je ještě více zatvrdíte,“ zdůvodnil. Řekl také, že Izraelci nejsou hloupí. „Vědí, jak to hrát dlouhodobě tak, aby získali informace,“ poznamenal.