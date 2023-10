Polští duchovní zasahují do kampaně. Nabádají věřící nevolit obhájce práva na potrat

Polský episkopát lidem doporučuje, komu dát hlas v nedělních parlamentních volbách. Věřící by například neměli volit strany, které prosazují právo žen na potrat. Opozice upozorňuje na to, že duchovní v kostelech vysloveně nabádají k volbě vládní konzervativní strany Právo a Spravedlnost (PiS). Zástupci církve to odmítají.