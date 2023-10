Pouští, řekou i po železnici. Imigranti překračují hranici za americkým snem

Na hranicích Spojených států a Mexika zuří migrační krize. Tisíce lidí se snaží dostat přes hraniční čáru. Jejich cesta je spletitá, od jejich cíle je dělí nejen vzdálenosti, ale i řeky nebo hraniční zeď. Mnozí se snaží hranici překročit na střeše vozů nákladních vlaků. Nedávno proto došlo k přerušení provozu některých nákladních vlaků směřujících do USA, když hlavní mexický provozovatel nákladní železniční dopravy dočasně pozastavil provoz poté, co migranti zemřeli nebo se zranili při skoku do vlaku.