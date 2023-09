Obnova vesnic na Ukrajině vázne. Lidé se zdráhají vracet kvůli strachu či špatné infrastruktuře

Julie v rodném Svjatohirsku ve velmi omezených podmínkách přečkala léto. Zimy v pátém patře bytovky se ale bojí. „Nejraději bych odjela do zahraničí. Mám známé, kteří žijí v Německu nedaleko Postupimi.“

Připravit obyvatele na zimu

Dálkové vytápění nefunguje a nákladné opravy musí počkat. Prioritou je obnova přístupových cest přes řeku Severní Doněc. „Byla tu centrální plynová kotelna. Teď ale plyn není. Mosty jsou zničené, stejně jako potrubí pro jeho rozvod. Snažíme se připravit obyvatele, aby zimu přečkali co nejlépe,“ uvedl náčelník vojenské správy města Volodymyr Rybalkin.

Z původních obyvatel ve městě zůstávají především senioři, kteří nechtějí, nebo si nemohou dovolit odejít a pronajmout byt jinde. „Obědy nám tady vaří, na to si nestěžuji. Já jim za to děkuji. Kdyby to pro nás nedělali, měli bychom hlad. Sami víte, že dnes je v obchodech hodně draho. Teď ale potřebujeme novou střechu,“ popsala čtyřiaosmdesátiletá obyvatelka Ljudmila.

Raketa zničila střechu domu s desítkami bytů. Během dešťů zatéká voda i do bytu paní Ljudmily, která bydlí v přízemí. Kvůli naprosto nevyhovujícím podmínkám většina jejích sousedů město opustila. Někteří už se neplánují nikdy vrátit.