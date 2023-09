Kambodžští rybáři pomáhají obnovit skomírající populaci krabů

Dříve by pro kambodžského rybáře Unga Buna, který loví kraby u jižního pobřeží provincie Kep, byla samice s vajíčky nebo mladý samec běžným úlovkem. Dnes je musí vracet zpět do moře v rámci vládní ochranářské kampaně, do které se sám přihlásil. Vláda se spolu s rybáři snaží navrátit skomírající krabí populaci do původního stavu.