Ve Spojených státech uprchl vrah z vězení. Britští policisté zase pátrají po bývalém vojákovi

Pátrání po 34letém Cavalcantem zmobilizovalo v okolí města West Chester stovky policistů a pokračuje sedmým dnem, informovala ve čtvrtek americká média. Tím, že vyšplhal na střechu, z téhož zařízení uprchl letos 19. května jiný vězeň jménem Igor Bolte. Daleko se však nedostal, píše web stanice CNN, policie jej dopadla v nedaleké obytné čtvrti. Úřady uvedly, že se ve vyšetřování budou zabývat také tím, zda se Bolte a Cavalcante znali.

Jeden ze strážných v nápravném zařízení uvedl, že Calvanteho při útěku neviděl ani člověk na strážní věži, ani člověk, který sledoval tamních 160 kamer. „Věznice si je plně vědomá slabin v zabezpečení, které může mít, a učinila vše pro to, aby je odstranila. Měli jsme za to, že jsme tomu tím ostnatým drátem zabránili. Co jsme ale nebrali v potaz, bylo lidské selhání, zaměřovali jsme se jen na fyzickou infrastrukturu,“ řekla novinářům v pondělí okresní státní zástupkyně Deb Ryanová.