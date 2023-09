Katalánský exulant Puigdemont hraje o šanci na návrat do Španělska. Je klíčem ke vzniku vlády

„(Šéf lidovců) pan Feijóo je osamocený jako nikdy dřív. Je zcela izolovaný. Nemá žádnou šanci na sestavení vlády,“ uvedla Pérezová.

Pro španělské lidovce je spolupráce se separatisty nepředstavitelná. Ale i socialisté rovnou řekli, že některé podmínky jsou nesplnitelné. Dál však volají po dialogu. „Na první pohled je zřejmé, že k sobě máme hodně daleko. V některých otázkách jsme na opačných pólech,“ přiblížil to poslanec Španělské socialistické dělnické strany Patxi López.

Věří v návrat bez vězení

Puigdemont stále doufá, že se do Katalánska vrátí a vězení, které mu tam hrozí kvůli referendu o nezávislosti, se vyhne. Když v roce 2015 poprvé kandidoval do regionálního parlamentu v Barceloně, skoro nikdo ho neznal. On ale dokázal během necelých dvou let oživit sen tamních separatistů o vlastním státu.

„Na 7,5 milionu evropských občanů vyjádřilo během referenda s historickou účastí svůj názor. Věřím, že si získali právo na to být vyslechnuti,“ vyhlásil v prosinci 2017.

Znalost jazyků mu pomáhá získat si pozornost světa. Stejně jako sociální média, jejich sílu rychle poznal ještě jako novinář. Nyní to vypadá, že by se mohl stát jazýčkem na vahách španělské politiky.