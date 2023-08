Šest týdnů na Leopardech, střelby a nácvik útoku. Z Ukrajinců se v Německu stávají tankisté

Toto cvičiště bundeswehru leží na pravém břehu Labe, dvě hodiny autem od Berlína. Na startovních pozicích jsou tři tanky Leopard 1, v nich ukrajinská posádka. Za sebou mají víc než měsíční výcvik. Čeká je první zkouška. Zaměření nepřátelských cílů, koordinace velení.

„Tankové četě jsme připravili celkem 17 cílů. Z nich 15 bylo zasaženo hned napoprvé. To je velmi dobrý výsledek,“ zhodnotil střelby velitel tankového praporu 203 Marco Maulbecker.

Zrychlený, ale dostatečný výcvik

Příprava ukrajinských tankistů trvá šest týdnů. Trénink je zrychlený, podle instruktorů přesto dostatečný. Německá armáda cvičí ukrajinské vojáky od loňského podzimu. Zatím jich výcvikem prošlo šest tisíc. Další čtyři tisíce vycvičí bundeswehr do konce letošního roku. Část z nich na tancích Leopard, uvedl Polák.

„Tento typ zbraně, konkrétně Leopard, jsme si velmi dobře osvojili. Usnadní nám to práci a urychlí naše vítězství,“ řekl ČT ukrajinský voják Jevhenij. Pochází z východní Ukrajiny, je mu 32 let. Má ženu a šestiletého syna. Za týden mu výcvik končí. Pak návrat na Ukrajinu. Že ho odvelí na frontu, je jisté. Kdy to bude, zatím ale neví.