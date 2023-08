Zvykli si na život za zvuků raket. Válka je na východě Ukrajiny všudypřítomná

„Mysleli jsme si, že to bude na dva tři dny a vrátíme se. Nebrali jsme si skoro žádné věci, jen doklady a dětské hračky,“ říká Kochanová. V roce 2014 do armády narukoval i její manžel. Loni se dobrovolně přihlásil znovu a při bojích o železárny Azovstal utrpěl zranění. V rodině nyní schraňují kulku, která ho zranila.

Nebezpečný odjezd z jihu

Loni v březnu je eskalace bojů donutila jih země opustit. Odjeli spolu s dalšími čtyřmi rodinami na vlastní nebezpečí. „Projížděli jsme kontrolní stanoviště a říkáme: ,Soňo, mlč.‘ A ona by křičela: ,Sláva Ukrajině, hrdinům sláva.‘ Křičela by to na ruských stanovištích,“ vzpomíná Kochanová na chování své dcery.

Než se manžel uzdravil, zůstali na čas v Dnipru, poté se opět vrátil k vojákům. Rodina zůstala na Ukrajině i proto, aby se mohli dál pravidelně stýkat. Vidí se zhruba jednou za deset dní. „Teď slouží nedaleko, proto již půl roku žijeme s dětmi tady v Pokrovsku,“ vysvětluje Kochanová.

Být pro děti morální oporou

Děti si chodí hrát ven s kamarády, školka je tu zavřená a kvůli chybějícímu krytu se nejspíš neotevře ani v září. Rodina už přitom nevyužívá ani úkryt ve sklepě vlastního domu.

Stále se tu občas ozývají poplašné sirény. Ani to lidem nebrání jít se zchladit k vodě. Kochanová s dětmi sem chodí alespoň jednou týdně. Snaží se před nimi nedávat najevo strach a naopak pro ně být morální oporou. I tak ale počítá s tím, že až válka skončí, bude ona a nejspíš i celá Ukrajina potřebovat pomoc psychologů, dodal zpravodaj Řápek.