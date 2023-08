Australská vláda omezuje prodej e-cigaret, až příliš lákaly mladé

Australská vláda navrhla nové zákony, podle nichž by se všechny elektronické cigarety bez ohledu na obsah nikotinu prodávaly jenom na předpis v lékárnách. Na jednorázové výrobky by se vztahoval úplný zákaz. Cílem je co nejvíce ztížit přístup dětí k těmto produktům.

„Zákaz by nefungoval. Viděli jsme, jak se úřady snažily regulovat celou škálu nelegálních drog. Jedním z příkladů je konopí, které se nekontrolovaně rozmohlo na černém trhu,“ oponuje návrhu mluvčí Strany zelených v Novém Jižním Walesu Amanda Cohnová.

„Když vaše čtrnáctileté dítě řekne, že může lehce sehnat e-cigaretu s nikotinem, přestává to být jenom černý trh,“ míní výzkumnice z Univerzity v Sydney Becky Freemanová. Pro kuřáky hodlá vláda spustit program, který jim pomůže přestat kouřit, aniž by se obraceli k elektronické náhražce.

Narůstající počet kuřáků mezi mladistvými

Jako horká novinka na trzích se elektronické cigarety objevily před patnácti lety. Výrobci tyto produkty popisovali v reklamních kampaních jako zdravější a lepší náhradu tradičních tabákových výrobků. V Austrálii se obliba elektronických cigaret rozšířila nejen mezi tamními dosavadními kuřáky.