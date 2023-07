Zbavit Ukrajinu min nejspíš potrvá staletí. Pyrotechniky chrání speciální pavoučí boty

Při šlápnutí na menší miny mohou takzvané pavoučí boty pyrotechniky ochránit. Nezabrání sice zlomení končetiny při výbuchu, ale mohou ji zachránit před amputací. Nápadu, který pochází z Kanady, se v Charkově chopil Igor Jefimenko. Vedla ho k tomu zkušenost jeho příbuzného. „Šlápl na tu malou potvoru. Výbuchem mu to utrhlo prsty na jedné noze,“ vzpomíná výrobce.

Deset milionů Ukrajinců v ohrožení

Miny značně zpomalují ukrajinskou protiofenzivu. „Postup ukrajinských vojsk se zpomalil,“ potvrzuje zpravodaj ČT na Ukrajině Jan Řápek. „Rusové podle zpráv zaminovali celý jih a frontu, ukrajinské tanky nemohou postupovat a pěchota má také problémy. Západní tanky Abrams a Leopard 2 byly na začátku protiofenzivy v první linii, jenže narazily na tyto miny, i proto se protiofenziva zpomalila,“ konstatuje Řápek.

V Charkovské oblasti jsou zaminované lesy a až sedmdesát procent polí, informoval dále zpravodaj. Lidem se nedoporučuje opouštět zpevněnou vozovku. Celkově je v ohrožení deset milionů Ukrajinců. Odstraňování min přitom probíhá pomalu, a to i proto, že ženisté často jezdí k takzvaným falešným poplachům. „To znamená, že někdo najde třeba rezavý mlýnek na kafe a volá pyrotechniky, aby přišli zkontrolovat, co to je,“ uvedl Řápek.