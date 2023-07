Izraelci demonstrují a stávkují, Kneset má hlasovat o reformě soudů

Vláda, která je v úřadu od loňského prosince, tvrdí, že nejvyšší soud je levicově orientovaný a elitářský. Koaliční kabinet je naopak označován za nejpravicovější v dějinách země. Spolu s Netanjahuovým Likudem jsou v něm i ultraortodoxní a krajně pravicové strany. Podle vládních politiků nejvyšší soud příliš zasahuje do politiky, přičemž často upřednostňuje práva menšin před národními zájmy. Série změn zákonů, které se týkají justice, má podle premiéra a jeho stoupenců zaručit lepší rovnováhu mezi složkami moci ve státě.

Co vláda navrhuje?

Vláda prosazuje změny, které by omezily pravomoci nejvyššího soudu rozhodovat proti zákonodárné a výkonné moci a zároveň by daly vládním poslancům větší pravomoci při jmenování soudců prostřednictvím komise, v níž by podle návrhu vládní koalice získala větší vliv vláda. Tato komise, v níž jsou zástupci nejvyššího soudu, parlamentu, advokátní komory či vlády, jmenuje soudce všech izraelských civilních soudů.

Netanjahu prosazuje reformu, ač formálně by se neměl na iniciativě podílet, protože je souzen kvůli obvinění z úplatkářství, obvinění premiér odmítá. Podle generální prokurátorky Gali Baharavové-Miaraové je Netanjahu při prosazování reformy ve střetu zájmů.